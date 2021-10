El pròxim 4 de desembre es compliran tres anys del bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Més de 1.000 dies porta l’òrgan de govern dels jutges sense renovar-se per la falta d’acord (i de voluntat fins i tot de despenjar el telèfon per negociar) del PSOE i el PP. Aquesta inacció fa córrer rius de tinta i les crítiques arriben des de totes les institucions i des de tots els partits. També des de Catalunya. Però com que sempre costa menys veure la palla als ulls dels altres que la biga en els propis, la realitat és que almenys 20 organismes públics catalans tenen càrrecs pendents de renovar des de fa més temps que el Poder Judicial.

En total, a Catalunya hi ha almenys 108 càrrecs que es mantenen amb el mandat caducat des de fa temps. Alguns porten així més de sis anys, des de 2015, com és el cas de la meitat dels consellers de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), és a dir, l’òrgan de govern de TV3 i Catalunya Ràdio. L’altra meitat va acabar els seus mandats el 2018, també abans que el Poder Judicial entrés en situació interina. La renovació als mitjans públics és la que acumula més retard, però la llista d’organismes bloquejats afecta ens tan rellevants com la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La setmana passada, en el debat de política general, ERC, Junts i la CUP van votar conjuntament una proposta de resolució per a «desbloquejar» els nomenaments de les institucions pendents de renovació «abans de finalitzar l’any». Però moltes d’aquestes designacions llargament encallades requereixen una majoria parlamentària més àmplia, la qual cosa fa imprescindible el concurs de les dues forces majoritàries en l’hemicicle, PSC i Esquerra. Els socialistes van moure fitxa al setembre amb una ronda de contactes amb els grups per mirar d’impulsar les renovacions, conscients també que, com a guanyadors de les eleccions en vots, a ells els correspondria ara una quota en molts d’aquests organismes.

Els ferris blocs en què fa temps està dividida la política catalana han impossibilitat la major part d’aquests nomenaments. L’actual composició de la Cambra manté els dos blocs, però el fet que ara el grup majoritari sigui el PSC (empatat amb ERC), i no Ciutadans, obre l’interrogant de si serà més fàcil construir majories transversals per desencallar les renovacions pendents.

Els socialistes plantegen als grups un «gran acord» en un termini de tres mesos per a escometre les designacions i que aquestes s’efectuïn «amb garanties d’igualtat, transparència i acord» respecte als perfils, que haurien de triar-se, segons el PSC, pels «principis de mèrit, capacitat, professionalitat, representativitat, pluralisme i paritat». La proposta del PSC també passa per «fixar un mecanisme de seguiment i rendició de comptes» de les persones triades.

Aquesta dinàmica de blocs granítics es va plasmar de manera eloqüent fa tres anys, quan es va intentar renovar la cúpula de TV3 i Catalunya Ràdio. El desembre de 2018, Ciutadans, JxCat, ERC i PSC van ser capaços d’acordar una llista de noms dels sis consellers de la CCMA. No obstant això, al cap de pocs dies que es fes pública una entesa que unia en la mateixa foto a Cs amb els dos partits del Govern, els taronges van decidir congelar el pacte arran d’una polèmica pels elogis del llavors president, Quim Torra, a la via eslovena per aconseguir la independència. Res s’ha tornat a saber d’aquesta renovació. A més, els 16 membres del consell assessor de continguts de la CCMA tenen el mandat caducat des de juliol de 2016.

Consell de Garanties, CAC...

El 13 de març d’enguany va caducar el mandat de l’últim membre del Consell de Garanties Estatutàries que quedava en actiu dels sis que ha de triar el Parlament. Els altres cinc integrants de l’òrgan consultiu que dictamina l’adequació de les lleis a l’Estatut i a la Constitució ja estaven pendents de ser substituïts. Joan Egea i Carles Jaume tenen el mandat caducat des de novembre de 2015, però continuen exercint a l’espera que el Parlament acordi la seva renovació. I també en funcions estan Pere Jover i Jaume Vernet des de novembre de 2018. A més, Joan Ridao va renunciar al lloc en 2016 per a ser nomenat lletrat major del Parlament, però la seva cadira continua vacant.

En el cas del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, tots els seus membres, cinc, tenen també el mandat caducat. El maig de 2020 va renunciar al lloc per jubilació Salvador Alsius, i la seva plaça no ha estat substituïda. Els quatre consellers que queden (el president, Roger Loppacher; Carme Figueres, Daniel Sirera e Yvonne Griley) haurien d’haver estat ja reemplaçats. El mandat de Griley va vèncer el juny passat (de fet, el Govern la va nomenar directora general de Afers Religiosos, a proposta de Junts), però els de Loppacher, Figueres i Sirera estan vençuts des de 2018, quan van complir els sis anys no renovables que fixa la llei.

La renovació d’aquest organisme és especialment complexa perquè requereix l’acord de 90 diputats de 135, la qual cosa aboca a un acord entre PSC, ERC i Junts. En altres organismes la majoria necessària és de 81 vots, la qual cosa també fa insuficient l’aval sol de les forces independentistes. Succeeix amb la Sindicatura de Comptes. L’organisme que fiscalitza els comptes de tota l’administració pública va passar de tenir set membres a sis el novembre de 2017, després de la renúncia no substituïda d’Andreu Morillas. Però, a més, altres tres integrants tenen el mandat caducat i exerceixen en funcions.

Ribó, tres anys d’interinatge

Encara que el seu temps d’interinatge encara no arriba al del Poder Judicial, el 28 de febrer de 2022 complirà tres anys en funcions, si no és substituït abans, el Síndic de Greuges. Amb la llei a la mà, Rafael Ribó hauria d’haver abandonat el càrrec el 2019, després de quinze anys ocupant-lo. El procés de relleu ni tan sols va arribar a activar-se davant l’evident falta de consens. El seu substitut també requereix el suport de tres cinquenes parts dels diputats (81 de 135). Més de mil dies continuen esperant ser renovats tots o part dels membres del Consell Assessor de Protecció de Dades, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el Consell Fiscal de Catalunya, el Consell Superior de la Cooperació i els consells socials de les vuit universitats públiques catalanes.