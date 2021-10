El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que compta aprovar els pressupostos catalans amb l’aval de les formacions que li van donar suport en la investidura. En una atenció als mitjans després que el líder del PSC, Salvador Illa, es tornés a oferir per parlar dels comptes durant l’Escola de Tardor socialista, Aragonès va explicar que caldrà «construir les majories» al Parlament. Va constatar que, com que els pressupostos han d’aplicar el programa d’investidura, compta amb obtenir el suport dels diputats d’ERC, Junts i la CUP. «Requerirà un acord al Parlament que aspirem que reflecteixi la majoria del 52% independentista», va expressar.

El dia que va expirar el termini legal per presentar els pressupostos al Parlament, el cap del Govern va recordar que la voluntat de l’executiu és poder aprovar els comptes la primera setmana de setembre i iniciar-se posteriorment el tràmit parlamentari. «Que estiguin vigents l’1 de gener de 2022», va comentar.

Respecte els pressupostos generals de l’Estat, Aragonès va explicar que encara no es coneix quina és la «proposta concreta» dels comptes. Va opinar que els diputats catalans al Congrés han de treballar per aconseguir les «màximes millores» i «inversions per a Catalunya».

Després que l’expresident del govern central José Luis Rodríguez Zapatero afirmés divendres que la situació de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és un factor «decisiu» per al diàleg i va afirmar creure que «hi ha gent pensant-hi», Aragonès va recordar que Puigdemont «és a l’exili per la repressió». Per això, va dir que un dels objectius de la taula de diàleg amb l’Estat és la «fi de la repressió» amb una llei d’amnistia.

Aragonès va fer aquestes declaracions des del districte de les Corts de Barcelona, on va participar acompanyat de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en la Caminada popular per la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat, que organitza la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (Fepccat).

El president de la Generalitat es va comprometre a treballar «pels drets de tothom» i a visibilitzar les persones amb paràlisi. Va assenyalar que el Govern treballa en dos instruments per fer-ho, com és el fet d’impulsar un full de ruta compartit amb les polítiques d’atenció a la discapacitat a través del Pacte Nacional per la Discapacitat i l’abordatge integral per donar suport a totes les dimensions de les persones que pateixen alguna discapacitat amb una agència.

Per part seva, Illa va allargar la mà al Govern per negociar els comptes de 2022 sense condicions prèvies, en cas que l’executiu d’Aragonès no assoleixi un acord amb la CUP. «No ens podem permetre que Catalunya no tingui pressupostos», va destacar el líder del PSC.

El cap de l’oposició a Catalunya va destacar que amb aquest oferiment el PSC «anteposa les necessitats de la ciutadania» a les seves «conveniències tàctiques o polítiques». «No tenim una postura d’entossudiment. Jo no vull el ‘com pitjor, millor’, i crec que, en una situació com la que estem vivint, l’actitud de la confrontació per la confrontació i del ‘no a tot’ no és el que demana la gent», va argumentar.

El PSC vol ser «constructiu»

Va afegir que «tindrem un enfocament constructiu. Vull que hi hagi uns pressupostos, tot i que siguin uns pressupostos amb els quals no estiguem d’acord en algunes coses». «En el moment en què es va aprovar l’actual pressupost (a l’abril de 2020) es va reconèixer que estava fet amb criteris prepandèmics i que calia fer ajustos per poder adaptar-lo a la nova realitat. I així estem, amb un pressupost prepandèmic», va exposar.