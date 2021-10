Els Mossos d'Esquadra asseguren que és "molt preocupant" la "pèrdua d'autoritat" dels agents policials al carrer. Així ho ha dit aquest dilluns el comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. De fet, els Mossos estan investigant l'agressió a dos agents aquest cap de setmana al barri Gòtic de Barcelona i una altra d'aquest mateix dilluns a Sabadell, on dos agents han resultat ferits lleus mentre actuaven en un robatori a la Zona Hermètica. Per tot plegat, Molinero assegura que han detectat un "increment de violència en contra de l'autoritat policial", que consideren que "no només és un problema de recursos". "Estem parlant d'una pèrdua del concepte d'autoritat", ha recalcat el portaveu.

Així mateix, Molinero ha detallat que els episodis de violència en contra de les patrulles policials s'estan repetint indistintament del cos. "No només és contra els Mossos d'Esquadra, sinó també contra els agents de la Policia Local o la Guàrdia Urbana", ha dit el portaveu.

Sobre la reobertura de l'oci nocturn, Molinero ha explicat que "com a conseqüència" ha provocat "la disminució dels botellots", que aquest cap de setmana s'han produït "en menys intensitat". El portaveu del cos ha assegurat que, si bé el consum de begudes alcohòliques al carrer ha continuat, hi ha hagut menys concentracions i amb menys afluència de persones.

Amb tot, el portaveu ha considerat que el primer cap de setmana amb discoteques obertes ha estat "de força normalitat" arreu. En aquest sentit, ha apuntat que l'allau que es va produir a l'entrada d'un local de Sant Cugat del Vallès "és un fet molt concret, molt aïllat i molt localitzat". Els Mossos estan investigant "quin grau de responsabilitat" pot tenir la discoteca, segons ha detallat Molinero.