Els responsables de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han demanat que tota aquesta setmana els àmbits de la docència, la recerca i l'administració treballin sense ordinadors connectats a la xarxa, mentre es restableix el sistema informàtic de forma esglaonada després de l'atac patit aquest dilluns. Segons un comunicat emès per la UAB, es tracta d'un atac d'origen desconegut que ha afectat, essencialment, el sistema de virtualització que allotja una gran part dels serveis corporatius. Aquesta afectació implica que no es podran utilitzar aquests serveis i aplicatius. En virtut del protocol establert s'han aïllat les màquines infectades i s'han aplicat mesures preventives per evitar la propagació a sistemes no afectats.

Aquest migdia la UAB ja informava que l'atac ha obligat a suspendre les classes telemàtiques previstes per aquest dilluns, així com aquelles que requereixen un suport digital. L'anomalia s'ha registrat aquesta passada matinada, i des de llavors els tècnics treballen per determinar l'abast. Des d'un primer moment s'han desconnectat completament els serveis centrals per al campus i de connexió a Internet, deixant inutilitzats els serveis corporatius, com ara la web o el campus virtual. S'ha aplicat una quarantena que implica no dur a terme cap activitat amb ordinadors personals. Ara per ara, les úniques classes que es poden impartir són les que es fan presencials i sense ús de la informàtica.