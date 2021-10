El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat la fi de la majoria de restriccions per la pandèmia de la covid-19 aquest divendres. La limitació d'aforaments a restauració, cultura, esport exterior, universitats i fires i congressos decau i torna a ser del 100%. Encara es mantindrà la restricció del 80% a esdeveniments esportius d'interior i la del 70% a locals d'oci nocturn i a concerts amb la gent a peu dret. Aragonès ha afirmat que aquest «pas de gegant» es pot fer per la millora dels indicatius sanitaris, que ha atribuït a la vacunació. Per això ha reclamat a la societat que continuï vacunant-se, per bé que ha subratllat que no es pot abaixar la guàrdia i que la mascareta continua essent obligatòria on ho era fins ara.

En l'àmbit de la restauració, Aragonès ha especificat que a banda de recuperar l'aforament del 100%, bars i restaurants també recuperaran l'horari habitual anterior a la pandèmia. Tampoc caldrà que mantinguin cap mena de distància de seguretat entre taules ni que el límit màxim de comensals per taula sigui de 10 persones. Això sí, la mascareta segueix essent «fonamental». Els àmbits universitaris, les fires i congressos o les activitats lúdiques també es beneficien del «pas endavant» que avui adopta la Generalitat, així com la majoria d'espais culturals, on tampoc hi haurà limitacions d'aforament. Les úniques excepcions seran els locals d'oci nocturn, on es manté l'aforament limitat al 70%, l'obligació de mostrar el certificat covid per accedir als recintes i la de dur mascareta a l'interior. Els concerts en espais tancats amb la gent a peu dreta tindran les mateixes limitacions.

«Societat i Administració hem fet els deures conjuntament», ha indicat Aragonès, que ha subratllat que la «prioritat» de l'executiu ha estat sempre «salvar vides» i ha considerat que, ara, amb la millora dels indicatius, es pot fer un «pas important» per «sortir de mica en mica de l'excepció i l'anomalia forçada pel coronavirus». Una anomalia que es mantindrà, també, en els espais esportius d'interior, on l'aforament continuarà limitat al 80% de la capacitat màxima. En canvi, la restricció s'elimina en esdeveniments esportius d'exterior, on no hi haurà limitació ni d'aforament ni d'assistents.

«Els efectes de la vacunació ens permeten mantenir els indicadors a la baixa», ha assegurat Aragonès, per remarcar, tot seguit, que tot i les bones dades «encara no hem arribat al final de la pandèmia». Per això ha insistit en la necessitat de vacunar-se i ha instat a fer-ho els que encara no ho estan, i alhora ha recomanat seguir fent cas de les restriccions que sí que continuen vigents, com l'ús de la mascareta. Una altra mesura que ha anunciat el president de la Generalitat és que el Procicat ha rebaixat el nivell de la pandèmia d'emergència a alerta. Això, ha dit, permet «prendre decisions» com les que avui ha anunciat.