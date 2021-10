El nombre de crítics per covid-19 a Catalunya baixa de 100 per primer cop des de l'estiu del 2020, en concret des de l'1 d'agost de l'any passat. Ara n'hi ha 97, sis menys que fa 24 hores. L'Rt disminueix quatre centèsimes i se situa ara en 0,8, mentre que el risc de rebrot retrocedeix fins a 43 (-4). Salut ha declarat 14 hospitalitzats menys en les darreres hores (344). En paral·lel, s'han notificat 346 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 917.354. S'han notificat dos morts i el global de defuncions és de 23.936. L'1,6% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 57,96 a 56,08, mentre que a 7 dies baixa de 24,37 a 23,08.