Centenars de persones han participat aquest dimarts de la manifestació del 12 d'octubre al passeig de Gràcia de Barcelona. Convocats per la plataforma 'Catalunya suma per Espanya', la marxa ha reivindicat la unió del constitucionalisme i ha concorregut com una concentració festiva i reivindicativa. La reivindicació ha comptat amb la presència de representants de Vox i el PPC, però no de Ciutadans (Cs) que enguany ha limitat la seva presència a la jornada en instal·lar una carpa pròpia a la fira d'entitats constitucionalistes a la plaça de Catalunya. A la manifestació s'han cantat i ballat consignes a favor de la unitat d'Espanya, en contra del procés independentista i de Carles Puigdemont. Hi havia, segons la Guàrdia Urbana, 3.700 persones.

La manifestació del Dia de la Hispanitat ha comptat amb la participació de dirigents de diverses entitats constitucionalistes com Societat Civil Catalana, S'ha acabat, Espanya i Catalans o Jusapol. A banda de banderes espanyoles i de països llatinoamericans, l'acte ha comptat amb balls típics de Llatinoamèrica. S'han cantat cançons d'artistes com Manolo Escobar i s'han llençat consignes en contra dels indults dels presos de l'1-O. La marxa ha arrencat al passeig de Gràcia cantonada amb el carrer Provença i ha acabat amb un breu acte a la plaça de Catalunya. Els convocants de la manifestació, Catalunya suma per Espanya, han agraït la presència de la ciutadania i han dit que Barcelona és el punt de la geografia espanyola on hi ha «millor» acollida del 12-O malgrat el poc caràcter institucional que hi ha.

Després de fer homenatge a la Verge del Pilar, patrona d'Espanya, un representant de les joventuts de 'Catalunya suma per Espanya' ha llegit el manifest signat per diversitat d'entitats constitucionalistes. El manifestat ha reivindicat la festivitat com la defensa a la «integritat d'Espanya». «Convidem als catalans que gaudeixin del dia d'Espanya a Barcelona, és l'únic esdeveniment sense un perfil institucional», han apuntat. «Cap govern podrà menysprear la pàtria comuna dels espanyols«, ha destacat el manifest. Finalment, han fet una crida a «unir esforços» per exigir respecte als símbols de les institucions, la llengua comuna i la legalitat vigent.

La xifra d'assistència

Fonts de 'Catalunya suma per Espanya' han assegurat a l'ACN que la manifestació del 12-O a Barcelona ha estat seguida per al voltant de 100.000 persones. Fonts municipals han situat l'assistència en 3.700 persones.