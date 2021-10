Esquerra rebutja haver establert un precedent i urgeix el PSOE a donar incentius als seus socis si vol tirar endavant els pressupostos generals de l’Estat. Els republicans asseguren que el seu vot no està ni de bon tros garantit -«ara mateix votaríem no», va etzibar la portaveu republicana, Marta Vilalta- i afegeixen que per obtenir-lo necessiten una negociació que millori les previsions que s’han donat a conèixer, i que el Govern central reverteixi els «incompliments» dels comptes del 2021, especialment en inversions per a Catalunya.

Malgrat reafirmar la voluntat negociadora de la formació després de la reunió de l’executiva d’ahir, Vilalta va elevar el to contra el PSOE i Unides Podem sense aclarir quines són les condicions que el seu partit posarà sobre la taula per aprovar els pressupostos. Ara bé, va dir que el que coneixen «fa absolutament difícil que puguem explorar aquest marge» i va alertar que la maniobra de l’any passat, facilitant l’aprovació de la comptes, «no pressuposa d’entrada que ho tornem a fer aquest any». Una falta d’incentius que Vilalta va animar a corregir perquè el Govern central «no ha fet els deures» i «no està fent tot el que hauria de fer si vol comptar amb els suports suficients».

El punt d’origen és llunyà, de manera que Esquerra reclama cessions si volen comptar amb els seus 13 vots: «Si som socis prioritaris, no es nota molt», va retreure Vilalta, assegurant què no estan encasellats en el «no a tot», encara que ara per ara votarien en contra fins i tot de la tramitació dels comptes.

«Les pluges de milions no serveixen perquè massa vegades no arriben. Ara mateix no hi ha motiu que faci que ERC aprovi els seus pressupostos, faciliti la seva aprovació o no se sumi a una esmena a la totalitat», va sentenciar Vilalta.

Sobre si el traspàs de Rodalies serà una condició indispensable per facilitar els pressupostos, Vilalta va afirmar que és un tema prioritari per al seu partit, però no va aclarir si està serà una condició imprescindible per avalar els comptes. La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, va desvincular en una entrevista a La 1 el traspàs de Rodalies de la negociació pressupostària, explicant que el que hi ha hagut és una simple «coincidència» entre el caos provocat per la vaga i els tràmits dels comptes . Això sí, va reconèixer que el debat entra en el complert i el que queda per complir respecte el que prèviament s’havia acordat i va assenyalar que «caldrà anar fent passos de forma successiva, però no necessàriament en aquest moment» en qüestions com aquesta.

Des de la Moncloa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres -es va avançar a ahir en ser avui festiu a tot Espanya-, la portaveu del Govern va advertir als grups parlamentaris, i en particular a Esquerra, que és «precipitat» que es manifestin «sobre un projecte que en aquest moment desconeixen», ja que fins demà no aterrarà el projecte de llei al Congrés. «No és el més apropiat, per respecte a la cambra», va explicar.

Isabel Rodríguez va afegir que els comptes incorporen la «major quantia inversora» de la història, i «per descomptat per a Catalunya», però tampoc va aclarir si el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat formarà part de la negociació perquè és un tema «pendent d’un grup de treball».

«Ampliar» el suport

La també titular de Política Territorial va insistir que a l’executiu li agradaria comptar amb el suport de més grups i que treballarà per obtenir el suport majoritari de les Corts. En aquest sentit, l’aspiració del Gabinet de coalició és «ampliar» el suport que va obtenir en els comptes anteriors. Rodríguez va aclarir que no només es dirigia als quatre diputats de Junts -que no van seguir els passos d’ERC i el PDeCAT el 2020-, sinó que li agradaria comptar amb «el suport del principal partit de l’oposició (PP) i Ciutadans». Evidentment, de portes enfora el Govern no «descarta aquest escenari», però és plenament conscient que no es donarà.

La portaveu del Govern considera que aquests comptes públics mereixen un suport majoritari de la cambra per l’esforç inversor que suposen i va remarcar que el Govern treballarà per aconseguir aquesta majoria àmplia.