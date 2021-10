El dispositiu de recerca del nen de vuit anys perdut des de dilluns a Llanera, que pertany al municipi de Torà (Segarra), s'incrementarà aquest dimarts. Durant la nit se l'ha continuat buscant pels camins propers al bosc on s'ha perdut amb gossos i també amb càmeres tèrmiques, sense èxit. Hi han treballat deu dotacions dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra. Els voluntaris tornaran amb la llum del dia, i quan surti el sol s'enlairaran de nou els mitjans aeris. La recerca serà intensiva, per llocs amagats, i també extensiva. Al petit, que té una discapacitat, li agrada jugar a amagar-se.

El menor era de colònies amb la seva família a la Casa Auró Natura quan ha estat vist per darrera vegada. Els Bombers van rebre l'avís poc després de dos quarts de quatre de la tarda. Es va organitzar llavors un dispositiu amb bombers, mossos, agents rurals, ADF i voluntaris. La zona és boscosa i densa.