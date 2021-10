El Parlament Europeu s’oposarà a concedir temporalment la immunitat a l’eurodiputat de Junts Carles Puigdemont malgrat la seva breu detenció a Sardenya. Fonts parlamentàries van confirmar que els serveis jurídics de la cambra tornaran a posicionar-se en contra de les mesures cautelars demanades per l’expresident català al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE). L’Eurocambra té fins al 15 d’octubre per presentar les seves al·legacions en la segona petició de cautelars que fa el líder de Junts. Segons van afirmar les mateixes fonts, els lletrats de l’Eurocambra continuaran defensant «la decisió presa pel ple» al març, és a dir, l’aixecament de la immunitat a Puigdemont i els també eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí.

Després de la detenció i posterior alliberament a Sardenya, Puigdemont va demanar a TGUE que li torni la immunitat de forma cautelar per evitar ser arrestat de nou. És la segona vegada que reclama protecció a Luxemburg, que al juliol va considerar innecessari que l’expresident conservés de forma provisional la immunitat mentre es resolen diversos casos relatius a l’euroordre del Tribunal Suprem. El procediment judicial per l’extradició de Puigdemont tant a Bèlgica, com per exemple també a Itàlia, està «suspès» a l’espera del que digui Luxemburg en el cas de la immunitat i de les prejudicials del Suprem.