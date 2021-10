La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defensat que hi ha coses que fan els diputats que "no hi ha diners per pagar-ho". D'aquesta manera ha respost en una entrevista a 'Planta Baixa de TV3' a les declaracions del secretari tercer de la Mesa Pau Juvillà (CUP), que considera que els diputats cobren un "pastón".

Borràs ha assenyalat que els diputats del Parlament fa anys que tenen el sou congelat i ha apostat perquè les dietes per desplaçament passin a formar part del sou i, per tant, a tributar. I que, d'altra banda, només es cobrin en cas que es produeixi el desplaçament i no com ara que es paguen independentment de si un diputat va al Parlament o no.

"El que volem és que es produeixi amb total transparència i que aquests diners només s'abonin quan hi hagi un desplaçament. I que això es regularitzi. Crec que hi ha voluntat per part de tots els grups parlamentaris", ha afegit.

Una de les qüestions que estan debatent els grups parlamentaris és qui ha d'assumir el pagament de tributar la part del sou que fins ara no es declarava. I és que el pressupost de la cambra catalana per a l'any que ve inclou una partida d'un milió d'euros perquè sigui el Parlament qui se'n faci càrrec i no els diputats.