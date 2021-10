La Policia Nacional ha detingut cinc presumptes jihadistes entre Barcelona i Madrid, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores, que han descartat que els arrestats estiguessin preparats per atemptar. Segons el diari, però, durant els registres als habitatges dels detinguts s'han trobat matxets i munició de calibre 9 mil·límetres, així com objectes per falsificar documents.