El nou abat de Montserrat, Manel Gasch, ha expressat avui la seva intenció d'"apropar Montserrat a la societat" amb motiu de la celebració del mil·lenari del monestir benedictí, que es commemorarà el 2025, segons ha dit durant l'acte de la seva benedicció abacial després de ser triat nou abat el passat 15 de setembre.

El solemne acte de benedicció abacial del nou responsable de la congregació montserratina s'ha celebrat en la basílica de Santa Maria de Montserrat i ha estat presidida pel bisbe (exarca apostòlic) dels catòlics de tradició bizantina de Grècia i monjo benedictíde Montserrat, Manel Nin.

A l'acte han assistit tots els bisbes de Catalunya, així com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i la presidenta de la Diputació, Núria Marín, entre altres autoritats.

Per contra, el cardenal Juan José Omella ha excusat la seva presència perquè tenia reunió de la permanent de la Conferència Episcopal Espanyola.

També han assistit superiors d'altres congregacions benedictines d'Europa, als quals el nou abat els ha agraït la seva presència en unes paraules que ha pronunciat en català, castellà, anglès i francès.

Gasch ha agraït la benedicció abacial que li ha conferit el bisbe Nin i ha expressat la seva voluntat de començar el seu mandat "posant-nos a escoltar uns als altres, convençut que si escoltem, sentirem alguna cosa".

Ha destacat que "amb la celebració del mil·lenari de Montserrat, el proper 2025, volem precisament això, apropar Montserrat a la societat" i ha recordat la labor dels seus antecessors, els abats Sebastià M. Bardolet i Josep Maria Soler, a qui ha substituït en complir aquest l'edat precèptica de 75 anys per jubilar-se.

El nou abat, que ha recordat el seu pare, mort fa un any per la covid, s'ha proposat també que la comunitat benedictina "en aquests moments difícils, després de la pandèmia, sigui capaç de donar esperança veritable a tothom i solidaritzar-se amb els qui més sofriran els seus efectes".

La celebració ha anat precedida, en qualitat d'ofrena musical dels Antics Escolanos de Montserrat, d'un "Preludi Abacial per a òrgan", obra expressament composta per Andreu Diport (Barcelona 1998) sobre la signatura musical "G-As-C-H" (sol-la bemoll-do-si).

Com mana la tradició, Gasch ha escoltat agenollat l'oració de benedicció que li ha dedicat el bisbe Nin, del que ha rebut els distintius del seu nou ministeri: la Regla de Sant Benet, l'anell, la mitra i el bàcul; que signifiquen, respectivament, el mestratge, l'amor esponsal per la comunitat, l'autoritat i la missió de pastor.

Després, el nou abat ha rebut l'abraçada dels bisbes, els abats i els monjos de la comunitat de Montserrat, abans de continuar amb la litúrgia de l'Eucaristia.

El cant del 'Virolai' ha posat punt final al solemne acte de benedicció abacial de Manel Gasch (Barcelona, 1970), que és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1993) i en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (2005).

Va ingressar en el monestir de Montserrat el 1996, on va fer la professió monàstica simple el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de febrer de 2002.

El 23 de juny de 2011 va ser ordenat sacerdot i des de 2005 és professor de Teologia en l'Estudi Filosòfic i Teològic de Montserrat, mentre que de 2005 al 2010, va ser Prefecte de l'Escolanía de Montserrat, i des del 2011 fins ara ha estat el Majordom-Administrador del Monestir.