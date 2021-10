L’exdiputat de la CUP Quim Arrufat ha presentat una demanda davant el jutjat número 2 de Vilanova i la Geltrú contra el partit del qual formava part i contra el diari Ara després que es fes públic que tenia una denúncia interna per una presumpta agressió sexual i una altra per un presumpte abús sexual, corroborades per la formació, quan va decidir abandonar l’organització anticapitalista el 2019.

El 2014, quan encara era diputat al Parlament, una dona va denunciar Arrufat pels canals interns de la formació per una presumpta agressió sexual i el 2019 va rebre una nova denúncia, aquest cop per abús sexual, que va precipitar la seva sortida, just abans de les eleccions municipals a les quals es presentava al seu municipi.

Després destapar-se el cas, l’exdiputat es va defensar en un comunicat en el qual va denunciar «amenaces» i «extorsions» des de dins de la CUP. «No sóc un agressor. He arribat a creure que sí, però no ho sóc», va dir. Al vídeo, Arrufat va admetre la primera agressió -«hi havia hagut un cas, amb una afectada a la qual jo involuntàriament li havia causat un cert dolor»- que, segons ell, es va abordar i es va reparar dins del partit fins al tancament del cas, però va negar amb rotunditat la segona.

El gabinet d’advocats d’Arrufat va emetre un comunicat en què justifica la demanda al·legant que el seu client té «l’únic interès de restablir el seu nom davant les falses acusacions públiques i sense cap fonament en contra de la seva persona», tot destacant que «li han causat greus perjudicis tant personals com a professionals». «L’única prioritat del nostre representant, en defensa del seu dret a l’honor que és inherent a tota persona, és que quedi palès que les informacions publicades són falses», establia el text. Arrufat reclama una compensació simbòlica d’un euro en concepte d’indemnització.

Fonts de la CUP van assegurar que encara no han rebut la demanda i van mostrar el seu «respecte» a la decisió d’Arrufat perquè entenen la «necessitat» de l’exdiputat de defensar-se davant del «soroll mediàtic».