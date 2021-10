Xavier Novell, bisbe emèrit de Solsona, i Sílvia Caballol, l’escriptora per qui el religiós hauria deixat el càrrec, han demanat els papers per poder-se casar civilment, segons van confirmar fonts pròximes al jutge de pau, Jaume Bransuela Alsina. La petició va ser feta al Registre Civil de Súria el passat 7 d’octubre.

Novell sorprenia el 23 d’agost en anunciar la seva renúncia com a bisbe de Solsona. Renunciava per uns motius «estrictament personals» dels quals no donava més detalls. Dues setmanes després va transcendir que va ser perquè el bisbe emèrit manté una relació sentimental amb Sílvia Caballol, una psicòloga i escriptora bagenca. Fins ara, cap dels dos ha fet declaracions.

L’exprelat i la seva parella es porten 14 anys de diferència. Novell, que, amb 41 anys el 2010, es va convertir en el bisbe més jove d’Espanya, té ara 52 anys, mentre Caballol en té 38.