En els últims tres anys s’han produït 45 feminicidis a Catalunya, 13 d’ells en el que portem de 2021. Davant aquestes dades, la Generalitat vol tallar aquesta xacra, assumint part de «responsabilitat dels poders públics», amb el llançament d’un nou protocol que implica totes les administracions catalanes per fixar els passos a seguir de forma coordinada des del moment en què s’activa l’alerta per feminicidi. La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista va aprovar ahir el document per avançar en l’eradicació de la «violència institucional» que impacta en aquest tipus de violència masclista.

Així que els Mossos rebin i constatin un avís per feminicidi, Interior ho comunicarà a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes a través de correu electrònic o de trucada directa. Llavors es crearà un grup operatiu amb un canal de Signal amb les persones involucrades i un altre canal de Teams específic per coordinar l’operatiu, amb el vistiplau previ de la Judicatura i, si cal, de la fiscalia perquè s’ajusti a el secret que estableix a llei d’enjudiciament criminal. S’oferirà també l’activació del Servei d’Intervenció de Crisis per a una atenció psicològica.