L’Audiència Nacional ha enviat a la presó quatre dels cinc integrants d’una cèl·lula gihadista de Catalunya que van ser arrestats dilluns passat per agents de la Comissaria General d’Informació (CGI). Segons van confirmar fonts de l’Audiència Nacional, els detinguts que conformaven aquest presumpte grup terrorista estaven preparats per atemptar. El cinquè arrestat és un reclús d’una presó de Catalunya, fet pel qual no ha passat a disposició judicial. Un altre dels detinguts es trobava circumstancialment a un Centre d’Internament d’Estrangers a Madrid, però residia a Barcelona.

En escorcollar els habitatges dels arrestats, els agents de la Policia Nacional van trobar matxets i munició de calibre de 9 mil·límetres. També van trobar diversos objectes que presumptament van ser usats per falsificar documents oficials, segons va avançar El Español.