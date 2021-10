Cap a dos quarts de deu del matí del 21 de setembre de 2004, un home va aparcar el seu vehicle, deixant les claus posades al contacte, al voral del passeig Marítim de Castelldefels per anar a un quiosc a comprar el diari. En aquell instant un individu va aprofitar la circumstància per intentar endur-se el vehicle. Quan el propietari es va adonar del robatori, va intentar impedir-lo accedint a l’interior del cotxe per la porta de l’acompanyant, però no va poder. Va pujar al capó davanter però l’individu que conduïa va iniciar la marxa. El propietari va caure a terra i el conductor va fugir. La víctima va morir per les ferides que li va provocar l’impacte contra el terra.

L’endemà es va tenir coneixement l’incendi del vehicle a la mateixa localitat de Castelldefels. Les dues filles de la víctima va aportar una hipòtesi que apuntava a un possible ajust per motius laborals com a mòbil del crim. Amb aquesta nova informació, el jutjat va encomanar la reobertura de la investigació, que havia estat tancada, a la Unitat Central d’Homicidis dels Mossos. La revisió i anàlisi de tot l’expedient va permetre perfilar la fisonomia d’un home de 42 anys, acreditant-se l’existència d’una relació estreta entre ell i la víctima.