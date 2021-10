L’oposició de l’Ajuntament de Badalona té una nova oportunitat per arrabassar l’alcaldia a Xavier García Albiol (PP). La notícia que el dirigent popular va rebre un poder general d’una societat de Belize -un petit paradís fiscal al nord d’Amèrica Central- ha revifat les intencions dels grups municipals de presentar una moció de censura, els quals també han demanat la dimissió de l’alcalde.

García Albiol és un altre dels noms espanyols que apareix en els Papers de Pandora revelats per El País i La Sexta. Aquests documents revelen que l’alcalde es va vincular a la societat anònima Luverne International Inc el 7 d’abril de 2005. García Albiol ho va reconèixer, però va afirmar que «aquest projecte va quedar sense recorregut i no vaig obtenir d’ell ni rendiments, ni increment de patrimoni, ni retribucions de cap tipus. Mai vaig fer ús d’aquest poder mercantil».