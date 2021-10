El Jutjat Penal 8 de Barcelona ha celebrat aquest dijous el judici al fotoperiodista Albert Garcia, acusat d'haver empentat el 18 d'octubre del 2019 un agent de la Policia Nacional durant les protestes contra la sentència de l'1-O. Garcia ha negat els fets i ha apuntat que va ser arrestat per haver fotografiat una actuació policial «fora de protocol» en un moment en què la situació ja era «tranquil·la». El fotoperiodista també ha defensat que anava correctament acreditat i que els agents el van retenir amb molta duresa. A Garcia se l'acusava inicialment d'un delicte d'atemptat i lesions lleus, finalment, però, la fiscalia ha canviat el primer dels delictes pel de resistència i ha rebaixat la condemna a una multa de 4.800 euros.

Garcia ha explicat que aquell dia va estar cobrint les protestes des de les 6 de la tarda fins a quarts d'11 de la nit. En un primer moment, es trobava a Via Laietana, on va pujar a un pis per poder captar imatges aèries de tot allò que estava passant. Posteriorment, es va dirigir cap als carrers paral·lels a l'avinguda. El fotoperiodista ha relatat que en tot moment portava el casc i les ulleres protectores, i que anava degudament acreditat amb el braçal identificatiu. Segons la seva declaració, quan es trobava en una plaça amb altres companys de professió, van passar dos joves a qui els agents van demanar que abandonessin la plaça. Després d'un intercanvi de paraules els van detenir i colpejar. «Van executar una actuació que, segons el meu parer, estava fora de qualsevol protocol policial», ha assegurat l'acusat. Quan Garcia va fotografiar els fets, tot i trobar-se a una «distància prudencial», se li va posar un agent al davant.

«Quan li vaig demanar explicacions, va cridar que l'havia agredit i va avisar la resta de companys», ha assegurat. Posteriorment, aquests el van agafar pel coll i el van tirar a terra. Just després el van traslladar a la comissaria policial de Via Laietana. «No vaig oposar resistència, tenia por i volia protegir el meu equip», ha afegit. A preguntes de la defensa, Garcia ha subratllat que l'ambient d'aquell dia a la ciutat «era molt tens» i que no era «còmode» per a ningú. Tot i això, també ha insistit que en el moment dels fets ja no hi havia aldarulls i que ell, igual que la resta de periodistes i fotògrafs, es trobava en aquella ubicació en un ambient ja «tranquil».

Durant la vista també han declarat els agents implicats, que han relatat que van presenciar com l'acusat va agredir l'agent de la Policia Nacional. De fet, un d'ells ha assegurat que va veure «com li donava un cop de puny». A més, han descrit un ambient ben diferent del que presentava el fotoperiodista, citant «una massa hostil» formada per centenars de persones. L'agredit també ha mantingut la seva versió del relat, explicant que l'acusat el va empènyer i li va fer mal en un dit. Posteriorment, ha afirmat que es van agrupar un seguit de periodistes al seu voltant, dient que tot plegat sortiria a la televisió, mentre ell els demanava que es fessin enrere per poder procedir amb la seva feina. Pel que fa a la resta de testimonis, la majoria d'ells professionals de la comunicació que estaven treballant aquella mateixa nit, han coincidit que l'ambient on van passar els fets estava calmat i que van tenir la sensació que els agents «no volien que es captessin imatges de la detenció dels joves».

Modificació de la pena

Durant tot el procediment la petició de condemna ha anat canviant. Una part de l'acusació de la fiscalia va ser revocada per l'Audiència de Barcelona després d'un recurs de l'acusat. Així, segons l'Audiència, no hi havia prou indicis que Garcia agredís un subinspector a la plaça Urquinaona, agafant-lo fort per l'armilla i tirant-lo a terra per facilitar la fugida d'una altra persona que estava a punt de ser arrestada, al voltant de dos quarts de vuit del vespre. En canvi, pels fets de dues hores més tard, l'Audiència sí que hi va veure prou indicis per anar a judici. Per tot això se li demanava a l'acusat nou mesos de presó, així com una multa de 480 euros i una indemnització de 360 euros a l'agent lesionat. Després de la celebració del judici d'avui, la fiscalia ha rebaixat de nou la pena, passant d'un delicte d'atemptat a un de resistència, juntament amb un de lesions lleus. Per tot això, demana a Garcia un total de 4.800 euros. D'altra banda, la defensa del fotoperiodista, demana la seva absolució.

La defensa celebra la rebaixa

En sortir del judici, Garcia ha destacat que durant la sessió tots els testimonis policials han intentat mostrar una situació «de tensió» en el moment de la seva detenció mentre que ell ha sostingut que no era així. També ha explicat que ell va actuar «igual que tota la premsa». Per la seva banda, l'advocada Marisa Díaz, ha celebrat en declaracions als mitjans la rebaixa de pena sol·licitada per la fiscalia, ja que amb la prova practicada el delicte d'atemptat «no existia per cap banda». La lletrada ha apuntat que confia que la sentència sigui absolutòria i ha recordat que s'ha impugnat l'informe pericial perquè no existeix cap informe de lesions amb data del 18 d'octubre, quan suposadament van tenir lloc els fets, ni tampoc l'endemà.