El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aixecat les mesures cautelars que hi havia sobre el primer conveni català d'atenció a la gent gran. La Sala Social del tribunal ha desestimat la demanda presentada per l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya (ACAD), qui va impugnar el conveni per desacords en la representativitat de les associacions signants i la manca d'informe favorable de la comissió paritària estatal. Sindicats i entitats han celebrat la decisió, defensant que la sentència permetrà implementar «diverses millores socials» que entraran en vigor un cop es publiqui de forma oficial en el DOGC, així com millores econòmiques retroactives a partir del dia 1 de gener de 2021.

La sentència del TSJC sosté que la part demandant «no està legitimada», ja que no ha acreditat que els seus representants «estiguin inclosos en l'àmbit d'aplicació del conveni». També argumenta que no es veu afectada la seva «negociació estatutària». La demanda presentada per ACAD també tenia el suport de les patronals UPIMIR, LA CONFEDERACIÓ i CESOCAT. A més dels desacords relacionats amb la representativitat i la manca d'informes sobre paritat, l'entitat alertava que si el conveni es publiqués, l'increment salarial –de fins a un 12% fins al 2023- provocaria falses expectatives als treballadors i un greu perjudici a les empreses afectades, ja que en cas de guanyar la demanda aquest increment no seria aplicable. Una visió contrària a la dels sindicats, que consideraven com a «molt positiva» la implementació d'un conveni que «contempla millores socials».