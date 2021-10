El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va considerar ahir que no tindria sentit iniciar ara un procés d’acreditació perquè els tests que es fan a les farmàcies serveixin per obtenir el certificat covid digital tenint en compte que «això trigaria mesos i l’objectiu és que aquest certificat es pugui retirar en unes setmanes». La resposta arriba després de la polèmica que s’ha generat arran de la queixa dels farmacèutics perquè només poden acreditar els certificats d’uns col·lectius concrets i que dimecres aquest diari en va fer ressò.

La reobertura de l’oci nocturn, dijous de la setmana passada, va fer créixer la demanda de tests entre els joves no vacunats, motiu pel qual alguns establiments s’han arribat a col·lapsar. El problema, però, és que els farmacèutics només poden acreditar el certificat covid a membres que formen part del CatSalut i personal educatiu. Per tant, la majoria d’aquests joves tot i fer-se el test no es van poder descarregar el certificat i, com a conseqüència, no van tenir el codi QR vàlid per entrar als locals d’oci nocturn.

D’altra banda, el conseller de Salut va descartar que es produeixi una nova onada de covid-19 tal com s’han anat succeint fins ara però va assegurar que hi haurà «repunts». En declaracions a RAC1, va detallar que aquests repunts poden fer pujar l’Rt fins a més d’1 però va asseverar que això està previst. D’altra banda, va reconèixer la preocupació perquè hi hagi una campanya de la grip «dura» i que es pugui combinar amb la covid-19, al mateix temps que va recordar que abans del coronavirus la gent també moria per la grip.

Pas endavant amb prudència

El conseller també va assegurar que l’aforament als pavellons interiors serà del 100% aquest cap de setmana. També va celebrar que avui es faci un pas més cap a la normalitat però va recordar que es tracta d’una prova, «assaig i error» i que caldrà veure com va en els propers 15 dies abans de prendre cap decisió nova.

En clau pressupostària, va assegurar que el sistema sanitari necessita una despesa anual de 13.800 milions d’euros, que és el que es va gastar l’any passat. Va afegir però que tot just s’estan parlant dels comptes i no hi ha cap xifra encara.

Respecte a l’evolució de la pandèmia, es va mostrar satisfet amb les dades de les últimes setmanes, però va demanar no abaixar la guàrdia i augmentar la vacunació. Sobre la tercera dosi, creu que abans d’aplicar-la a la població en general s’hauria de vacunar la població dels països en desenvolupament. De la mascareta va dir que segurament s’haurà de portar durant la tardor i l’hivern, perquè la covid-19 es barrejarà amb altres virus respiratoris estacionals. De fet, en l’actualitat es fan més proves diagnòstiques de covid-19 que mai, perquè molta gent arriba a l’atenció primària amb febre i altres símptomes vírics similars com la grip.

Els crítics pugen de nou després de setmanes de millora

Després de setmanes de davallada de la pressió assistencial, el nombre d’ingressats crítics va tornar a pujar ahir tant a Girona com a Catalunya, on precisament s’estan tornant a aproximar a 100. A Girona, ahir n’hi havia nou, dos més que el dia anterior i tres més que dos dies enrere. Per altra banda, el nombre de pacients ingressats en general sí que segueix baixant. Ahir a Girona ja n’hi havia menys de vint.