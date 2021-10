Conscient que les properes setmanes seran decisives per al destí dels Pressupostos de l’Estat de 2022, el Govern central va exhibir ahir els elements dels comptes que creu que poden servir-li per aconseguir els vots que li falten per tirar-los endavant al Congrés. I com que creu que un dels principals atractius per convèncer ERC del seu suport és la inversió a Rodalies, va presumir d’ella a través de la delegada de l’executiu a Catalunya, Teresa Cunillera. En total, el Govern promet 844,61 milionsd’euros en un any per a la xarxa de trens de curta distància. Els republicans veuen l’anunci com l’inici de la negociació.

Paral·lelament, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va anunciar que el projecte de llei de memòria històrica no és inalterable i que des del Govern central estan disposats a pactar per aconseguir el major consens possible, en un altre intent per seduir Esquerra.