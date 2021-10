Xavier García Albiol no va ser l’únic membre del PP a Badalona vinculat a una societat de Belize, un petit paradís fiscal al nord de Centreamèrica. Noves informacions publicades per El País i La Sexta sobre els Papers de Pandora van revelar ahir que Ramon Riera, regidor de Sanitat i Salut Pública, també va estar connectat a la societat del paradís fiscal de Belize Luverne International Inc. Tant l’alcalde com Riera van rebre un poder general d’una societat a través d’una gestora andorrana vinculada a l’entitat Andbank que permetia des d’obrir comptes bancaris a l’estranger fins a gestionar propietats.

Davant aquest degoteig d’informacions, l’oposició s’ha posat en marxa per mirar d’arrabassar l’alcaldia a Albiol. Els grups de l’oposició asseguren que les línies vermelles que el maig del 2020 van impedir construir una alternativa d’esquerres a Albiol han quedat sepultades.