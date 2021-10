T. P. va néixer a Romania el 1945. A l’octubre de 2016, quan vivia a Bucarest, tenia 71 anys. Vidu, sense fills, ni feina, ni subsidi. Els seus escassos recursos econòmics provenien de l’ajuda dels seus veïns. Caminava amb crosses per les seves limitacions en passejar. Davant aquesta precarietat, els seus compatriotes L. M. i V. I. van veure l’oportunitat d’obtenir uns ingressos diaris explotant-lo demanant almoina. El van enganyar prometent-li una vida millor i diners abundants a Barcelona. Però aquesta panacea es va evaporar. Quan va arribar a la ciutat el van obligar a pidolar i a dormir sobre cartrons en un local abandonat. La fiscalia reclama per a L. M. i V. I. 30 anys de presó per a cadascun per un delicte de tràfic d’éssers humans i explotació de mendicitat i dos de lesions. Per a un tercer acusat, R. R., sol·licita la mateixa pena per delictes similars.

Els processats L. M. i V.I. van viatjar amb T. P. amb autobús des de la població romanesa de Ploiest fins a Barcelona. En el trajecte, li van explicar que treballarien exercint la mendicitat i que es repartirien al 50% els guanys. Perquè no escapés i sotmetre’l a seu control, es van apropiar del seu passaport, segons l’escrit del Servei d’Estrangeria de la Fiscalia de Barcelona. En arribar a Barcelona,els tres es van dirigir a un local abandonat, on T. P. dormia sobre cartrons.

De dilluns a divendres i sense descans, els processats i altres romanesos no identificats portaven la víctima a les proximitats del carrer Gran de Gràcia, al costat de l’hotel Casa Fuster, tot i que sabien que estava malalt. Allà, l’asseien a terra amb un panell de cartró on es llegia que demanava almoina, li posaven un got de plàstic per recollir els diners i li col·locaven al costat una cadira de rodes a la qual, per no tenir força suficient, no podia pujar sense ajuda. Sense documentació, sense aigua, ni gairebé menjar, sense descans i malalt, TP estava en aquest lloc des de les sis o set del matí fins a les deu de la nit. Al llarg de la «penosa jornada», explica la fiscalia, els processats el controlaven perquè no marxés o demanés ajuda i de tant en tant un d’ells recollia els diners aconseguits. La seva nutrició depenia del que els vianants li donaven. Per fer les seves necessitats, utilitzava una ampolla o bidó.

L’acusació pública destaca que T. P. es va trobar sota «condicions d’explotació i aïllament social» i afegeix que estava en circumstàncies «deplorables, amb nutrició deficient i descans inadequat».