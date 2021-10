El 15 % de la població adulta de Catalunya no està encara vacunada, especialment a la franja d'edat dels 30 als 40 anys, una situació que no és la ideal, i que França ha aconseguit superar amb l'obligatorietat d'un certificat covid. Aquestes dades han estat facilitades pels investigadors en Biologia Computacional i Sistemes Complexos del Departament de Física de la UPC, BIOCOMSC, que analitzen des de l'inici de la pandèmia la seva evolució.

Segons les seves informacions, el nivell de vacunació a Catalunya està estancat en unes 50.000 dosis setmanals i la cohort de persones amb menys cobertura és la que té entre 30 i 35 anys d'edat, que no arriba al 70 %, molt per sota del nivell de França, que se situa en el 84 %. El procés de vacunació a França ha seguit diverses fases, l'última de les quals ha estat la implementació del certificat covid, necessari des de principis d'agost passat per poder dur a terme moltes activitats socials, la qual cosa ha suposat un increment de la vacunació. La mesura s'ha implantat no sense polèmica a França, fins i tot amb manifestacions als carrers, però el cas és que el certificat és necessari per entrar en bars, restaurants, centres comercials i llocs d'oci, a més de per viatjar amb avió, autobús o tren.

Les dades del BIOCOMSC indiquen que entre els 40 i 49 anys la vacunació a França ha crescut del 67 % al juliol al 89 % a finals de setembre, una situació similar que s'ha produït també entre els qui tenen 50 i 59 anys, en passar del 75 al 91 % en el mateix període de temps.

A Catalunya, el certificat covid s’ha implementat en un nombre d’activitats limitat, com entrar a les discoteques, per la qual cosa «cal veure si en els propers dies aquest ritme baix (de vacunació) se sosté o cau», han considerat els investigadors. «A Catalunya queda encara un 15 % de la població adulta sense vacunar. Arribar a tots és difícil, però intentar apropar-se al 80-90 % en totes les edats adultes és possible», han argumentat. També han recordat que les persones de 30-40 anys «tenen una probabilitat baixa, però no gaire baixa, d'entrar en una UCI sense vacunar. Encara hi ha cinc ingressats en la UCI d'aquesta edat, però van arribar a ser 50» en els pitjors dies de la cinquena ona.

Les dades del Departament de Salut d'avui precisen que amb la pauta completa ja estan vacunades a Catalunya 5.827.769 persones, 5.736 més que ahir. El 73,5 % de la població ja està vacunada amb pauta completa, un percentatge que puja al 83 % si es compta a partir dels 16 anys.