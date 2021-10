La presidenta d’En Comú Podem, Jèssica Albiach, va assegurar ahir que no entendria i «no tindria sentit» que no donés suport als pressupostos del Govern central quan sí ho van fer el 2021 i aquests són «millors». Albiach va respondre així el president d’ERC, Oriol Junqueras, que dissabte assegurava que quedava molt a recórrer per aconseguir el sí de la seva formació. Albiach va considerar que aquestes declaracions s’han d’agafar «amb molta cautela» dins d’un procés de negociació i va demanar tractar aquest assumpte com una qüestió de país i no «partidista». A més, va reclamar no només a ERC sinó també a Junts i la CUP que negociïn els comptes perquè són «objectivament bons» per a Catalunya.

Albiach va assegurar que els comptes suposen un increment del 6% de les inversions que rebrà Catalunya. Per això, no entendrien que ERC s’hi oposés quan va avalar els comptes anteriors. En aquest sentit, va instar ERC, Junts i CUP a reconèixer que són uns bons comptes. Va reconèixer, però, que sempre es poden millorar i per això els va animar a negociar per «portar-los una mica més enllà».

D’altra banda, va defensar que mentre el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, treballa per «ressuscitar projectes morts» –en al·lusió a l’ampliació de l’aeroport del Prat-, els comuns han treballat per uns pressupostos que incloguin el traspàs de Rodalies i permetin que Catalunya «sigui un país de trens».

La presidenta dels comuns va defensar així les inversions en Rodalies que inclouen els comptes i va demanar al president del Govern, Pere Aragonès, que negociï com es duu a terme aquest traspàs. «Li diem que deixi de rescatar projectes que ja estan morts i enterrats i presenti el pla del Govern que va lligat al traspàs», va manifestar.

Tant Albiach, com el president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, i el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, van defensar que els comptes són bons per a Catalunya. A més, van assegurar que són socials i territorialment «justos». Entre d’altres, van posar en valor les inversions per la reindustrialització, el suport a les comunitats i els ajuntaments i l’aposta per la lluita contra el canvi climàtic, per la joventut i per la cultura.

Asens va expressar la voluntat d’obtenir el màxim de suports possibles i per això es va mostrar obert a negociar amb totes les forces.