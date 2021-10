L’Audiència de Castelló acull des d’avui el judici del conegut com a cas Castor, en el qual estan acusats dos directius d’Escal UGS i que intentarà determinar la responsabilitat dels processats en més de 500 sismes que va causar la injecció de gas a la plataforma Castor, que està clausurada des del 2017.

Segons van informar fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a més dels dos acusats, Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau, declararan, durant onze sessions, un total de 189 testimonis, 6 testimonis pèrits i 35 pèrits.

Les sessions començaran avui a les deu del matí amb la declaració dels dos acusats, Del Potro, que va ser president d’Escal UGS, i el conseller delegat, Martínez Dalmau. També consta com a acusació la pròpia mercantil com a persona jurídica.

Hi haurà sessions igualment els dies 19, 20, 21, 25, 26 i 27 d’octubre, amb proves testificals, i els dies 2, 8, 9, 10 i 15 de novembre, amb testimonis, pèrits i, en l’última sessió, amb les conclusions i informes de les parts.

L’acusació popular, exercida per l’Associació Nacional Arca Ibèrica, demana set anys de presó per als dos directius de l’exconcessionari Escal UGS pels presumptes delictes contra els recursos naturals i el medi ambient «amb risc greu de perjudici per a la salut de les persones i greu risc de deterioració irreversible o catastròfica».

Els fets van ocórrer al setembre de 2013, quan la injecció de gas sota terra a la plataforma Castor davant de la costa de Vinaròs i Alcanar va provocar una sèrie de sismes, més de 500.

Alguns d’ells van ser notats per la població i nou van causar «danys de consideració» en nou habitatges de Vinaròs, Sant Mateu, Amposta i Sant Carles de la Ràpita, assenyala l’acte d’obertura de judici oral del jutjat de Vinaròs.

A més, aquests moviments sísmics van generar, segons l’opinió del jutge, «una situació de perill potencialment catastròfic que es va allargar fins que, finalment, per part de l’Administració, es va acordar el cessament de l’activitat fins que no hi hagués garanties que es podia continuar sense cap risc».

Un total de 123 afectats per aquests sismes provocats pel projecte Castor reclamen a l’empresa concessionària Escal UGS 1.845.000 euros pel danys morals produïts per «l’ona de pànic generalitzat» conseqüència dels 552 sismes que es van detectar.