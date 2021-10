El Departament de Salut implementa arreu de Catalunya la prestació de micropigmentació del complex arèola-mugró 3D, última fase de les reconstruccions mamàries a pacients oncològiques. Actualment hi ha 11 hospitals que ofereixen el procediment, i està previst que en dos anys el facin una quinzena. A Catalunya, el càncer de mama és el més freqüent en les dones. S'estima que l'any 2020 se'n van diagnosticar 4.626 casos nous, un 28% de tots els detectats. La supervivència de les pacients diagnosticades de càncer de mama als 5 anys és d'un 84%. Quant a les intervencions oncològiques, cada any se'n fan prop de 5.000, de les quals 1.500 poden requerir mastectomies i, d'aquestes, fins a unes 900 la micropigmentació terapèutica del mugró.

Salut considera "clau" la micropigmentació per a la recuperació de les pacients, perquè "contribueix a la millora de l'autoestima, l'autoimatge i la qualitat de vida" i les ajuda a recuperar la confiança en elles mateixes.

La micropigmentació del complex arèola-mugró és el punt final de la reconstrucció mamària i es recrea l'efecte òptic tridimensional de projecció d'aquesta part del cos. S'aplica a totes les dones amb neoplàsia de mama a les quals es proactiva una mastectomia i una oncoplàstia mamària que afecta la zona del mugró i l'arèola.

El procediment l'ha d'autoritzar el professional mèdic encarregat del tractament de reconstrucció, que idealment ha d'estar vinculat a la unitat funcional de mama i ha de pertànyer al servei de cirurgia plàstica, segons indiquen des del Departament. La prestació es fa des d'infermeria de la unitat de mama i està vinculat al servei de plàstica.

D'altra banda, Salut informa que el primer trimestre del 2021 el programa de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya ha "consolidat" la recuperació de l'activitat i ha "superat" l'impacte de la pandèmia. El primer trimestre de l'any s'ha convocat 46.200 dones cada mes per participar en proves de detecció precoç, front les 42.000 invitacions mensuals del 2019.

El programa va aturar les invitacions a mitjan març i fins al maig del 2020, en la fase inicial i crítica de la pandèmia com la majoria de serveis no urgents o no relacionats amb l'atenció directa de la covid-19. A partir del maig es va iniciar la represa gradual de l'activitat, que va ser general a partir de mitjan setembre de l'any passat, afirma Salut. Està previst que durant el primer trimestre del 2022 es pugui recuperar totalment el flux de l'activitat.