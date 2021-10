Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 d'octubre passat dos homes de 34 i 55 anys com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors. Durant el mes d'agost els mossos van esbrinar que en una empresa del polígon d'Olius (Solsonès) hi havia diversos treballadors en situació irregular que vivien en un altell de la mateixa nau. Dormien amuntegats en uns matalassos a terra i, al mateix espai, tenien una petita zona de cuina i menjador. Juntament amb Inspecció de Treball, es va fer una inspecció i van constatar que hi havia set treballadors sense contracte i quatre d'ells no tenien permís de residència.

Al finalitzar la inspecció, els mossos van detenir els dos responsables de l'empresa com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors. Es tracta de dos homes de nacionalitat espanyola i veïns de Cardona i Sant Vicenç dels Horts.

Els dos detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan els requereixi.