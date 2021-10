Els empleats públics cobraran en la seva nòmina de novembre el 100% de la paga extra retirada el 2014 i pendent des de llavors, segons van confirmar ahir fonts de la conselleria de Presidència i sindicals. El Govern de la Generalitat s’avança així al seu propi calendari de pagaments, ja que estava signat que enguany abonaria el 55% d’aquest pagament pendent i que durant l’any que ve pagaria la resta. Finalment, l’executiu liderat per Pere Aragonès accelera els pagaments i liquida un deute pendent amb els treballadors públics catalans des de fa més d’un lustre, quan Artur Mas va decidir retirar aquesta remuneració extra per quadrar els comptes públics. El desemborsament previst per emprendre aquest pagament serà de 533 milions d’euros, segons confirmen fonts de la conselleria dirigida per Laura Vilagrà, i beneficiarà unes 225.000 persones.

El retorn de les pagues extres retirades durant l’època de les retallades a Catalunya era un tema enquistat i no resolt durant els anys de recuperació econòmica. Fins al punt que el 2018 va ser motiu d’una vaga convocada pel sindicat IAC i d’una altra organitzada per CCOO i UGT, que no va arribar a celebrar-se i es va desconvocar hores abans de començar. Aquesta darrera convocatòria es va desactivar després que l’anterior responsable de Funció Pública -i avui vicepresident- Jordi Puigneró cedís a pactar amb les centrals un calendari de retorn dels drets pendents. Llavors es va signar que la primera paga s’abonaria entre el 2019 i el 2020 i que la següent s’abonaria entre el 2021 i el 2022.

Els empleats públics catalans no hauran d’esperar tant i abans d’acabar el curs tindran a la seva nòmina aquesta extra pendent i que, durant diversos anys, va deixar els funcionaris de la Generalitat com els únics a tot l’Estat amb pagues extres retirades i no reemborsades. Aquesta paga extra la cobraran també els que ja s’hagin jubilat o estaven de baixa.