Malestar general a ERC amb el PSOE. «Hi ha més gesticulació que acció», lamenta una font republicana per resumir l’empipament amb els socialistes. Cap de les carpetes obertes amb ells avança, asseveren. ERC sospita que quan es refereix a la llei de l’audiovisual, a Madrid ni tan sols han entès que és absolutament fonamental per ERC. Per no parlar de la taula de negociació, més d’un mes després des del reinici del Palau de la Generalitat. «I la confiança es genera en aquesta taula», va dir ahir la portaveu d’ERC, Marta Vilalta.

Vilalta va asseverar que «no s’estan donant les condicions que permetin obrir una negociació pressupostària». Què vol ERC? Avenços. I, sobretot, que a Madrid deixin de donar per segurs els seus vots. Entre altres raons, «perquè no ho estan en absolut». «No s’han acostat a nosaltres», sentencia una veu del partit. El primer tràmit parlamentari, on ERC podria presentar una esmena a la totalitat als comptes, si la situació no millora, arriba d’aquí a 10 dies.