El Govern ha adjudicat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la gestió del servei de Rodalies de Lleida a partir del 2024 i transformarà l'actual R12 en les l'LR3 i LR4. Així ho ha anunciat aquest dimarts el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha assegurat que la gestió de Rodalies de Lleida és "l'avançada" del model per a tot el país, "operat i gestionat des de Catalunya", ha manifestat. Entre els plans del Govern, hi ha doblar les expedicions entre Lleida i Cervera en passar de les 6 a les 12 previstes i incrementar els viatges entre Cervera de tres al dia fins als cinc.

El vicepresident del Govern ha emplaçat el govern espanyol a concretar el "traspàs complet" de Rodalies després del "traspàs de fireta del 2009" i ha deixat clar que ho plantejarà en cada reunió bilateral amb l'executiu de Pedro Sánchez. "La ciutadania no es mereix l'actual servei que està prestant Renfe a Catalunya", ha subratllat.

Puigneró ha explicat que se substituiran els trens més antics i s'incorporaran quatre noves unitats, més "sostenibles" i amb serveis a bord, com la connexió a Internet a través del wifi. Amb tot, el Govern treballa amb una previsió de més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que representa un 55% de la demanda ferroviària respecte el 2018, les darreres dades anteriors a la pandèmia disponibles.