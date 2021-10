El cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, ha carregat aquest dimarts contra els mitjans de comunicació per incitar en certes ocasions "a un sexe lliure". Ho ha dit en una entrevista a la SER Catalunya, on preguntat pels casos de pederàstia i abusos sexuals a l'església, ha demanat no "polaritzar-ho" només en la seva institució, sinó fer més autocrítica "de què està fent la societat". En aquest sentit, ha opinat que algunes imatges de la televisió no inciten "directament" a la pederàstia, però sí que ho fan a viure el sexe "de qualsevol manera".

"Promouen uns valors en contra del respecte a l'altre, així com d'una sexualitat humanitzada", ha assenyalat. Omella ha assegurat que estan oberts a la crítica, però també ha reblat que "hi ha coses que s'han de vigilar més".

En aquest sentit, ha afirmat que comparteix "el dolor i patiment" de les víctimes i que, igual que el Papa, li fa "fàstic" que s'hagin donat casos en una església que "hauria de ser un referent moral". Així, ha recordat que ja s'està investigant al respecte, i que tothom és "pecador".

Preguntat per la revisió del celibat, Omella ha explicat que no és una norma "divina" i que "podria canviar". Tot i això, considera que no es tracta d'una qüestió "d'estar o no casat", sinó que és un tema "de fe". De fet, l'arquebisbe ha aprofitat per afegir que a Europa ha augmentat la desafecció per la religió.