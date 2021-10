Després que Xavier Garcia Albiol recuperés l’alcaldia de Badalona al maig de 2020, el càrrec penja d’un fil després de destapar-se els Papers de Pandora. L’escàndol per les informacions que apunten que el popular va rebre un poder general d’una societat del paradís fiscal de Belize amenaça el seu mandat. L’oposició està negociant ja una moció de censura, després que Albiol certifiqués davant els grups que no pretén dimitir.

El PSC s’inclina per fer aquest pas endavant, segons diverses fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i començar la negociació decisiva amb Guanyem Badalona En Comú. Fonts del consistori asseguren que tots dos partits estan en «contacte permanent» i que ja s’han posat a fer feina per fer fora l’alcalde, ja que la resta de grups esperen el seu acord per validar-lo sense matisos.

Els vetos creuats entre les esquerres que van permetre que Albiol tornés a liderar la ciutat han caigut a causa del pas al costat de dirigents com Álex Pastor i la nova vida parlamentària de Dolors Sabater. Perquè la moció de censura tiri endavant es necessiten 14 vots i tota l’oposició en suma 16.

«Les polítiques de seguretat no són repressives, i no pot donar-se aquesta impressió», afirmen fonts del partit, que interpreten que el candidat del PP va poder guanyar les últimes eleccions traient profit de les seves denúncies sobre la inseguretat de Badalona.