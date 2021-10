La fiscalia ha hagut d’adreçar-se a tots els membres de la carrera fiscal després de comprovar que no s’estan interpretant bé els últims canvis legals orientats a suspendre el règim de visites dels pares maltractadors.

Créixer en un context de violència masclista és perjudicial per als fills de dones víctimes de violència de gènere. Per això, el Parlament va acordar aquest any importants modificacions legislatives, en vigor des del setembre, per protegir els menors de les devastadores conseqüències de la violència masclista. No obstant, la Fiscalia General de l’Estat ha detectat «dificultats» a l’hora d’incorporar aquest canvi als jutjats: fiscals, jutges i advocats no estan interpretant bé la regulació, segons fonts del ministeri públic.

Davant aquesta situació, la fiscal de sala delegada contra la Violència sobre la Dona, Teresa Peramato, s’ha dirigit a tots els membres de la carrera fiscal per aclarir-los que ja no es pot establir un règim de visites en el context d’una ordre de protecció per violència de gènere i per establir uns «criteris orientatius» de com han d’aplicar els últims canvis legals de la llei d’enjudiciament criminal i el Codi Civil.

En el seu escrit als fiscals, a l qual ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Peramato destaca que l’impacte de la violència masclista en els menors exigeix «una resposta contundent» per aconseguir la seva protecció i fer efectiva la protecció de les seves mares. «Tenint en compte, a més, que quan s’acorda una mesura penal de prohibició d’aproximació a la mare, el risc d’instrumentalització i manipulació dels nens i nenes, i, fins i tot, d’exercir la violència sobre ells, bé com a estratègia per dominar i controlar la mare, bé per fer-li el màxim mal possible, s’eleva a l’enèsima potència», afegeix.

Les lleis de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència i de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica han introduït un canvi de paradigma en la regulació del règim de visites dels menors que conviuen amb les víctimes, un nou enfocament legal en vigor des del setembre.