I. C. tenia 9 anys quan, el 2018, va disparar amb una carrabina d’aire comprimit un balí contra la seva amiga C. M., de la mateixa edat, ferint-la al tòrax. Tots dos estaven jugant amb altres nens en una habitació en produir-se el succés, que, per sort, no va tenir un final més tràgic. La jutge de Barcelona Beatriz García-Valdecasas ha condemnat ara els pares del menor que va disparar, per un delicte de lesions imprudents, a sis mesos de presó i al pagament de 24.000 euros a la família de la petita ferida. La sentència, ala qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, afirma que els progenitors d’I. C. «van infringir el deure de cura exigible a tots els pares» per no guardar l’arma en un lloc segur.

L’incident va passar el 24 de juny del 2018 al domicili d’I. C. a la localitat de Piera. A la vivenda hi havia acudit la família de C. M., juntament amb més famílies, a sopar. De matinada, els dos nens jugaven amb altres en una habitació de la planta superior de la casa. En aquell moment, I. C. va treure d’un armari una carrabina d’aire comprimit i va disparar contra la seva amiga a una distància escassíssima, uns 10 centímetres. El balí va entrar per l’omòplat esquerre de C. M. i es va incrustar a la base del pulmó. Va patir la fractura d’una costella i un hemotòrax lleu i va ser hospitalitzada durant 48 hores. Les ferides van tardar a curar-se uns 90 dies.