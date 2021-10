El fiscal de Barcelona Pedro Castro sol·licita en el seu escrit d’acusació dos anys i nou mesos de presó per a l’expresident del Barça Sandro Rosell per presumptament haver defraudat a Hisenda 230.591 euros el 2012, així com el pagament d’una multa de 300.000 euros i la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions públiques i del dret de gaudir d’incentius fiscals, segons l’escrit a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La pena sol·licitada podria haver estat més gran, però l’acusació pública li aplica l’atenuant de reparació del dany, ja que l’exmandatari blaugrana va ingressar a les arques públiques la quota defraudada i els interessos (287.911 euros),

Segons la fiscalia, Rosell «va idear i va executar una conducta de defraudació» a Hisenda. El 2012, sosté, l’empresari es va dedicar a les tasques de consultories i mediació, aportant durant l’expedient de comprovació els llibres i registres obligatoris a efectes fiscals. L’acusació destaca que per al «gruix d’activitats», l’expresident del Barça va utilitzar la societat TOC SLU, que es va constituir tres anys abans i l’objecte social de la qual, entre d’altres, és l’organització d’esdeveniments, incloent inversions a través de participacions en altres firmes. Estava domiciliada al seu domicili i no tenia «estructura empresarial per a prestar els serveis».