Els Mossos d'Esquadra van intervenir 750.000 ampolles de vi en l'operatiu que van fer els passats 8 i 11 d'octubre contra l'empresa vitivinícola Reserva de la Tierra, de les Borges del Camp (Baix Camp). Els agents creuen que cada any distribuïen entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi fraudulentes. També hi van trobar 3,2 milions de distintius de garantia falsos de les DO Montsant i Terra Alta i de la DOQ Priorat. La denúncia la van presentar el juliol els tres consells reguladors, ja que havien detectat la comercialització fraudulenta de vins. Sospitaven que distribuïen vins sense control i sense complir els requisits establerts, a banda de falsejar els distintius de garantia simulant que eren de les seves Denominacions d'Origen.

Segons els investigadors, els vins es comercialitzaven en un circuit legal sota el nom de vint marques pròpies diferents. En el cas de la DOQ Priorat i de la DO Montsant, els vins els adquiria ja embotellats a bodegues d'aquestes denominacions, mentre que en el cas de la DO Terra Alta, els embotellava a les seves instal·lacions, prèvia qualificació dels vins i assignació dels corresponents distintius de garantia. «De forma simultània, imprimia distintius de garantia que imitaven els originals i amb les mateixes numeracions assignades, amb els quals presumptament envasava a les seves instal·lacions i comercialitzava de forma incontrolada i fraudulenta, grans quantitats de vi», defensen els Mossos. Els investigadors van evidenciar que les numeracions originals dels distintius de garantia assignades pels diferents consells reguladors es repetien. En una de les actuacions es van intervenir 23 bobines, cadascuna amb 5.000 distintius de garantia, que tenien la mateixa numeració.

Dins la mateixa operació l'autoritat judicial ha ordenat a quatre cadenes de supermercats a aturar la distribució i venda de vins de diferents marques afectades pel frau. «També es van immobilitzar diversos palets de vins per investigar quins són els canals de distribució, en els que també s'havien modificat de manera fraudulenta els distintius de garantia», sostenen els agents. Les primeres estimacions indiquen que des de l'any 2017 es podrien haver comercialitzat entre 8 i 10 milions d'ampolles d'aquests vins cada any. S'investiga l'empresa i els seus responsables per delictes contra la propietat industrial, de frau als consumidors (estafa), de publicitat enganyosa i de falsedat documental. Els Mossos han apuntat que la immobilització dels vins es produeix per aturar el frau als consumidors i els prejudicis a les DO, però no perquè es consideri que els vins investigats representin cap mena de risc per a la salut dels consumidors. La investigació continua oberta, enfocada a determinar el grau de participació dels diferents responsables de l'empresa i altres persones relacionades amb l'activitat il·lícita.