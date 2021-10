Els grups municipals de Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem i Junts han signat aquest dijous cap a les 9 del matí la petició per a la moció de censura contra l'actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), després de la seva aparició en els Papers de Pandora.

La signatura del document s'ha dut a terme a la Secretaria Municipal de l'Ajuntament de Badalona i aquest divendres ho farà el PSC, de manera que després de la signatura dels 16 regidors de l'oposició, es preveu que aquesta moció quedi registrada de manera oficial.

Així, està previst que tots els regidors de l'oposició donin suport a la iniciativa per desplaçar Albiol de l'alcaldia, que amb total probabilitat prosperarà.

Un cop registrada es convocarà un període de 10 dies hàbils, per la qual cosa, si es registra divendres, el ple se celebraria el 8 de novembre vinent, perquè el dia 1 de novembre és festiu i no compta com a dia hàbil.

El primer grup municipal a signar ha estat Guanyem Badalona --que es va presentar a les municipals amb la cap de llista de la CUP a les catalanes, Dolors Sabater-- cap a les 9 aproximadament i després ho han fet Junts, Badalona En Comú Podem i ERC.

Moció "Urgent"

Tots els grups municipals han coincidit en la "urgència" d'aquesta moció per desplaçar Albiol de l'alcaldia i poder formar un nou govern, per al qual han mostrat la disposició de negociar.

Guanyem Badalona va explicar dimecres que donaria suport a la moció a favor del líder del PSC a la ciutat, Rubén Guijarro, tot i que ha descartat entrar ara com ara al govern, mentre que Junts no ho ha descartat, ERC aspira a tenir una posició "útil" --ja sigui dins o fora de l'executiu-- i Badalona En Comú Podem ha mostrat la voluntat d'entrar al govern per fer-lo més fort i sòlid, en les seves paraules.

Dimarts es van mantenir les primeres trobades formals entre representants de tots els grups de l'oposició per negociar una possible moció de censura contra Albiol per la seva aparició en els Papers de Pandora, en els quals figura que presumptament va tenir el poder general per gestionar una societat al paradís fiscal Belize.

Albiol: "Torna la Badalona del caos"

Mentre els grups de l'oposició signaven la moció de censura, Albiol ha lamentat en un tuit, recollit per Europa Press, que amb aquesta moció "torna la Badalona grisa i del caos".

Aquí el único motivo d la moción censura d PSC y CUP para apartarme d la alcaldía: si ahora se celebrasen elecciones municipales obtendríamos mayoría absoluta, arrasando electoralmente al resto de partidos como señala @GAD3_com. Lamentablemente, vuelve la #Badalona gris y dl caos pic.twitter.com/GzmQqcSPd1 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 21 de octubre de 2021

Ha assegurat que "l'únic motiu" darrere la moció de censura és apartar-lo de l'alcaldia pels resultats de l'enquesta GAD3, que preveu que el popular obtindria majoria absoluta en les properes eleccions municipals, segons ell.

Albiol va recuperar l'alcaldia de Badalona el maig del 2020 quan l'anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, va dimitir i els grups municipals no van arribar a tancar un acord per articular un govern alternatiu --Albiol va ser investit en ser el més votat en les eleccions--.

L'Ajuntament de Badalona compta amb 11 regidors del PP; sis del PSC --liderat a la ciutat per Rubén Guijarro--; quatre de Guanyem Badalona; tres d'ERC; dos de Badalona En Comú Podem, i un de Junts.