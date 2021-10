Laura Borràs ha aconsellat a Meritxell Batet "de presidenta a presidenta" que intenti "respectar l'autonomia" del Congrés dels Diputats tal com ella ho intenta fer amb la del Parlament de Catalunya, després que la socialista hagi hagut de comunicar al membre de Podem Alberto Rodríguez la pèrdua de la condició de diputat per ordre del Tribunal Suprem. "He reivindicat sempre la independència dels poders i la no ingerència de les instàncies judicials en altres espais, com en aquest cas és el legislatiu", ha recordat Borràs. "Quan nosaltres diem que l'estat espanyol està disposat a posar en perill els estàndards democràtics per preservar la unitat d'Espanya ho diem per coses com aquesta", ha afegit.

D'altra banda, Borràs ha afirmat que la reunió que ahir va encapçalar al costat de Pere Aragonès al Parlament era "de coordinació" i ha assegurat que no hi havia "qüestions sobrevingudes". "Anunciem que n'hi haurà més, i esperem que no generi una expectació més enllà del que s'ha de produir perquè hi hagi un bon engranatge del que és un acord de govern i un govern de coalició", ha afegit.Borràs ho ha dit a Torrebesses, durant visita a municipis del Segrià. Precisament sobre aquest particular ha dit, després de visitar la casa Balmanya, que cal veure com treballen "de manera coordinada" les diferents administracions per "trobar una solució" per a l'edifici, que és "patrimoni nacional", que passi per la compra, la rehabilitat i el pla d'usos que hauria de tenir.