Centenars de persones han sortit al carrer aquest dissabte a Perpinyà per protestar contra el bloqueig per part de l'Ajuntament en el projecte de col·legi-liceu que vol tirar endavant La Bressola. Els manifestants han carregat contra el govern de l'ultradretà Louis Aliot que ha impedit la compra del monestir de Santa Clara, on havia d'anar el nou centre d'ensenyança en català, fent ús del dret a retracte. Els manifestants hi veuen un "atac directe al català" i demanen a la justícia francesa que els doni empara a través dels dos recursos que han presentat. "L'Ajuntament hauria d'estar orgullós que Perpinyà tingui un col·legi-liceu en català, com a Baiona el tenen en basc", diu la directora general de la Bressola, Eva Bertrana.

Prop de 700 persones han protestat aquest dissabte pel centre de Perpinyà. Els manifestants han caminat des de la plaça Catalunya fins al Castellet, malgrat que inicialment havien d'acabar davant de l'Ajuntament. I és que precisament el govern municipal liderat per l'ultradretà, Louis Aliot, ha estat el responsable d'aturar el projecte de col·legi-liceu de la Bressola, el primer que hi hauria a la Catalunya del Nord i que havia d'ubicar-se al monestir de Santa Clara.

"Estem aquí per mostrar el nostre malestar. Es tracta dels nostres fills i volem que puguin estudiar en català", remarca l'Ordet, una mare que ha assistit a la marxa. Amb ella també s'ha manifestat la Martina. Ella va portar les seves dues filles a una de les dues bressoles de Perpinyà i ara hi té la néta. La Martina carrega contra l'alcalde Louis Aliot i diu que "no entén" la seva decisió de bloquejar el projecte "i menys tenint companys a dins que hi estan a favor".

Per la seva banda, la directora general de la Bressola, Eva Bertrana, s'ha mostrat "molt satisfeta" de la resposta de tota la comunitat educativa que ha assistit a la marxa, amb pancartes com 'Avui i demà, l'escola en català' o 'Defensem el català a Perpinyà'. "L'Ajuntament de Perpinyà s'hauria de sentir orgullós de tenir un col·legi-liceu en català, com Baiona el té en basc", remarca.

En la mateixa línia s'ha expressat el president de La Bressola, Joan Sebastià Hydn, que confia en què els recursos que han presentat serveixin per aturar la compra del monestir de Santa Clara per part del consistori. "L'Ajuntament no té cap projecte per fer, nosaltres sí i teníem el seu suport inicialment", ha reblat.

La marxa ha acabat amb la lectura d'un manifest davant del Castellet a tocar de l'Ajuntament.

Acord i paga i senyal

Fa tres anys que aquest espai està en venda per un import d'1,2 milions d'euros (MEUR) però ni l'Ajuntament ni ningú s'havia interessat per fer-hi cap projecte. Amb la intenció de tirar endavant el seu, els responsables de la Bressola es van començar a reunir amb les diferents administracions. Primer amb l'Ajuntament, que inicialment els va dir que no tenia cap projecte per aquest espai i que "celebrava" la notícia.

La vicepresidenta de la Regió, Agnès Langevine, també els va manifestar el seu suport i els va prometre una aportació econòmica i el Departament, que els va confirmar que els "acompanyarien" en el projecte. També el prefecte dels Pirineus Orientals, Etienne Stoskopf, va mostrar-s'hi a favor.

Amb aquest escenari, la Bressola va decidir tirar endavant i el 6 d'agost va signar un acord de compra-venda amb les monges clarisses, propietàries de l'edifici. En aquell moment, començava el període de dos mesos en què l'administració podia exercia el dret de tanteig i retracte (també anomenat preempció). A pocs dies d'expirar el termini, l'Ajuntament de Perpinyà va anunciar que el volia adquirir per preservar "el patrimoni" i sense concretar cap projecte.

Tot plegat quan els responsables de la Bressola ja havien fet una paga i senyal de 60.000 euros per poder tirar endavant el projecte i que, arran del moviment de l'Ajuntament els van haver de tornar. Bertrana explica que se'n van assabentar a través del notari, quan ja estaven a punt de celebrar el que per a ells era una "fita històrica".