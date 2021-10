La Comissió Europea (CE) ha establert una cartera de deu medicaments potencials per a la covid-19. La llista s'ha establert a partir de les recomanacions científiques independents i se centra en tractaments candidats que es preveu que s'autoritzin i que per tant estiguin disponibles en el mercat europeu ben aviat. El vicepresident per a la Promoció de l'Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas, ha destacat que l'establiment d'una llista de deu medicaments per a la covid-19 garantirà que els ciutadans rebin els tractaments "més prometedors" contra el virus. Aquests medicaments oferiran un tractament per als pacients d'arreu de la UE al més aviat possible sempre que l'Agència europea de medicaments hagi confirmat que són segurs i eficaços.

"Continuem acarant el repte de la covid-19 i és important que ens protegim més enllà de la vacunació", ha defensat Schinas.

82 candidats terapèutics

Per a fer la selecció, un grup de científics experts independents va examinar 82 candidats terapèutics que es troben en fase avançada de desenvolupament clínic i van seleccionar-ne els deu més prometedors per a la cartera de tractaments de covid-19 de la UE, tenint en compte que calen diferents tipus de productes per a diferents poblacions de pacients i en les diferents fases i graus de gravetat de la malaltia. La llista de deu està dividida en tres categories de tractaments i continuarà evolucionant a mesura que apareguin noves evidències científiques.

La vacunació contra la covid-19 ofereix la millor protecció preventiva davant de la infecció, els quadres greus, la mort i les conseqüències a llarg termini de la malaltia. Si bé la vacunació és la millor manera per acabar la pandèmia i tornar a la vida normal, paral·lelament la CE s'assegura de tenir disponibles els medicaments per a la covid-19 per tractar les persones que se n'hagin infectat.

Quatre contractes d'adquisició

Segons ha afegit la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, la vacunació és l'única eina per prevenir les hospitalitzacions i les morts per covid-19 i, per tant, és l'única manera per sortir de la pandèmia. Mentre això no passa, però, els pacients de covid-19 necessiten disposar de tractaments segurs i eficaços per combatre la infecció, millorar les perspectives d'una recuperació ràpida, reduir les hospitalitzacions i, el més important de tot, evitar les morts. "Ja hem signat quatre contractes d'adquisició conjunta per a diferents tractaments de la covid-19 i estem disposats a negociar-ne més", ha afegit. El seu objectiu és d'autoritzar almenys tres medicaments en les setmanes vinents i possiblement dos més abans no acabi l'any, així com d'ajudar els estats membres a tenir-hi accés al més aviat possible.

L'Estratègia de la UE sobre opcions terapèutiques contra la covid-19 és un element integral de la feina per construir una Unió europea de la salut i s'emmiralla en l'Estratègia de vacunació de la UE.