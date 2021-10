El jurat popular va declarar ahir per unanimitat culpables d’assassinat tres dels quatre acusats per la mort d’una dona, trobada cremada en un camp de Begues al desembre de 2017. A un d’ells, l’amant de la dona, se li aplicarà l’agreujant de parentiu. Un quart acusat, que només havia deixat el cotxe als altres implicats, va quedar absolt. La fiscalia demana 23 anys de presó per al principal acusat, que hauria matat la dona perquè ella volia deixar la relació sentimental.