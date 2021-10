Agents dels Mossos, la Guàrdia Urbana i policies locals han sortit aquest dissabte al carrer per defensar la professió i rebutjar els atacs que han patit. Els sindicats policials han començat la concentració a les portes del Parlament i han anat fins a la plaça Sant Jaume. Els agents han defensat "la seguretat pública" i han rebutjat els atacs directes als cossos policials que han provocat, diuen, "una manca d'autoritat i una deslegitimació de la professió". En un comunicat conjunt llegit, els sindicats també s'han queixat de "la politització constant" que pateixen els cossos policials i han alertat que el respecte i la dignitat de la policia estan "en joc". Segons la Guàrdia Urbana han assistit a la manifestació 2.000 persones.

En declaracions a l'ACN, Albert Palacio, portaveu d'USPAC, i Imma Viudes, portaveu de SAP-FEPOL, han coincidit a destacar la pèrdua de respecte a la professió i la manca de suport institucional.

Palacios assegura que els motius que els han portat a sortir al carrer són la total inseguretat que veu la ciutadania, la manca de respecte i autoritat que pateix la policia i el poc suport del Parlament i del Govern.

En relació al primer punt, també ha reclamat acabar amb el missatge que s'envia als delinqüents que delinquir és "gratuït". Com a exemple, s'ha referit als incidents de la Mercè. "Van haver-hi 66 detinguts i cap ha ingressat a presó", s'ha queixat. Amb relació al suport institucional, el portaveu d'USPAC ha reivindicat que quan un mosso tingui un atemptat amb lesions la Generalitat es personi en el cas.

Per la seva banda, Imma Viudes també s'ha referit a la creixent manca de respecte cap a la professió policial "Exigim que es recuperi aquest respecte i exigim el suport institucional", ha indicat. A més, també ha apuntat que en alguns sectors han trobat a faltar una condemna "ferma" a les agressions a policies.

David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya, ha assenyalat que hi ha "impunitat" en les persones que cometen vandalisme o delinqüència. Això, ha afirmat, genera un "efecte mirall" i quan això passa la situació empitjora. "Necessitem ja alguna mesura per tallar-ho", ha exigit.

Punt d'inflexió

Les organitzacions esperen que la manifestació d'aquest dissabte serveixi per donar un "toc d'atenció" als representants polítics i sigui "un punt d'inflexió". Segons el mateix comunicat llegit pels sindicats, el Parlament ha de promoure "el rebuig social de la violència urbana i dels desordres públics" i consideren que no ha estat així.

Per tot plegat, han exigit als polítics que actuïn "amb la determinació necessària" per protegir la policia. A més, han emplaçat a la societat a fer una "reflexió profunda" sobre com volen que siguin els pobles i ciutats. En aquest sentit, han destacat que en el debat sobre el model policial ha de veure's la policia com un col·lectiu professional que treballa i garanteix la seva seguretat, i no "com un enemic".

Finalment, els policies han reclamat un gir de 180 graus "per respecte i per dignitat". Un gir que, han matisat, "ja s'ha començat a percebre". A la concentració també s'hi han pogut veure diputats de Cs, el PP i el PSC.