Segueix la tendència a l'alça de la propagació del coronavirus a Catalunya, on s'ha sobrepassat el milió de persones diagnosticades amb covid des de l'inici de la pandèmia, al març de l'any 2020. En total, Salut xifra aquest dissabte a 1.000.468 els positius diagnosticats amb tota mena de proves.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 101.003 (+67) i 105.306 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.282 persones, cap més.

El risc de rebrot s'incrementa a 74 (+1), mentre que el valor de la setmana del 6 al 12 d'octubre era de 56. L'Rt puja una centèsima, fins a 1,19, per sobre del 0,85 de l'interval anterior. La incidència a 7 dies és de 32. El 2,16% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 27 pacients ingressats, un menys.

Són dades en l'àmbit català del l'sisè dia consecutiu en què els indicadors empitjoren, consolidant una tendència a l'alça en la transmissió de virus, alguna cosa, però, que no es reflecteix en una major pressió als hospitals donada l'elevada vacunació. I és que com insisteixen els experts, el covid sembla haver arribat per quedar-se, convertint-se en una infecció estacional com la grip.

Això no eximeix que les autoritats sanitàries segueixin de prop l'evolució dels indicadors, encara que no esperen que pugui produir-se una sisena onada de l'epidèmia gràcies al fet que un 74% de la població catalana té la pauta completa.

Tornant a les dades d'incidència actualitzades, avui hi ha 331 persones hospitalitzades, vuit menys que ahir, de les que 87, com el dijous, segueixen en estat crític. El nombre oficial de morts ascendeix a 23.991 persones des de l'inici de la pandèmia, quatre d'ells notificats en les últimes 24 hores, amb 15 morts en l'última setmana, és a dir, dos a el dia de mitjana.

El EPG, també a l'alça

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, creix per sexot dia consecutiu fins als 51 punts, dos més que ahir, un risc considerat moderat que no es donava des del 6 de juliol de l'any passat .

La velocitat de propagació de virus (Rt) a Catalunya és avui de 1,16, cinc centèsimes més que ahir, el que vol dir que cada 100 infectats contagien a una mitjana de 116 persones, de manera que els contagis tornen a créixer. De fet, en les últimes hores s'han diagnosticat 661 més.