La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va donar ahir al matí a Granollers el tret de sortida a la precampanya per les eleccions municipals previstes a Catalunya pel 2023. El partit ha programat una gira de 52 actes al llarg d’unes trenta setmanes, amb l’objectiu de reforçar les candidatures de Junts per Catalunya en cada localitat. L’acte d’ahir també va comptar amb la presència del secretari d’organització del partit, David Saldoni, i d’alcaldes de la comarca del Vallès Oriental.