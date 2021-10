Centenars de mossos d'esquadra i de policies locals es van manifesten ahir al centre de Barcelona per dir «prou!» davant les agressions a agents i per exigir respecte, suport institucional i que s’acabi la utilització «partidista» de les forces de seguretat.

La protesta, que va començar cap a les set de la tarda als voltants del Parlament i va finalitzar a la plaça Sant Jaume, va congregar centenars d’agents, que van desfilar darrere d’una pancarta amb el lema «Per la seguretat pública», per defensar la seva professió i la seguretat pública davant els atacs que han sofert en els últims mesos i el que consideren una falta de suport de les administracions.

La manifestació va comptar amb la presència de representants de PP i Cs, i la van convocar els sindicats dels Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL, USPAC, SPC, SME, CAT-EM, SEIME-FEPOL, SICME, AFITCME i SEI, de les Guàrdies Urbanes i Policies Locals -SICPOL, SFP-FEPOL, SAP-PL i SAPOL- així com per l'associació professional APME.

En el manifest conjunt, els sindicats denuncien que en els últims mesos els policies han estat objecte «d’atacs directes que han provocat una falta d’autoritat i una deslegitimació» de la seva professió.

«La politització constant de la nostra professió, la utilització partidista per desgastar al govern de torn i la falta de valentia política per defensar al cos dels Mossos d'Esquadra, a les respectives policies locals, als vigilants municipals i a les guàrdies urbanes davant segons quins sectors, així com també les agressions (massa continuades) que hem anat sofrint, ens han portat al carrer», sosté el manifest.

A més, adverteixen que la falta de recursos amb els que han hagut d’afrontar «situacions extremadament complexes», en referència per exemple als dispositius contra els botellons, han provocat un «esgotament evident» que, sumat a la «falta de suport polític» els ha portat a una situació «insostenible».

«És per aquest motiu que la Policia de Catalunya es veu obligada a dir prou! Exigim que la manifestació sigui un punt d'inflexió. El respecte i la dignitat de la Policia de Catalunya (com passa de forma generalitzada a la resta de l'Estat) està en joc», alerten.

Un toc d’atenció

Els policies que van sortir al carrer a manifestar-se consideren que la protesta ha de servir «com a mínim» per donar un «toc d’atenció« als responsables institucionals perquè actuïn amb la «determinació necessària» per protegir als agents, ja que, si no, adverteixen, l’estat del benestar es veurà «greument afectat».

Els sindicats convocants també ressalten que el debat sobre el model policial que abordarà el Parlament ha de representar en les seves conclusions a «l’àmplia majoria» dels ciutadans, que no veuen la Policia de Catalunya «com un enemic, sinó com un col·lectiu professional que treballa i garanteix la seva seguretat col·lectiva, anteposant-la fins i tot a la seguretat individual de les persones que la integren».

Recollint el malestar en el cos autonòmic, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ja va denunciar divendres, en l’acte del Dia de les Esquadres, l’auge de «comportaments preocupants d’intolerància» contra la policia avalats per alguns sectors i va demanar «respecte»: «què ha de canviar el món llançar pedres a la policia o cremar contenidors?.

Després de setmanes de creixent malestar entre els agents policials a Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reconèixer divendres -en un missatge de vídeo difós en l'acte del Dia de les Esquadres- que els Mossos han afrontat en els últims mesos situacions «molt complexes» per la pandèmia i els «canvis socials i econòmics» i els va mostrar el seu «ple suport» i el de tot el Govern, mentre que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va garantir que l’executiu «perseguirà» als autors dels «atacs inacceptables» a la policia.