Nova estafa per aconseguir dades bancàries dirigida a la gent gran. Uns estafadors es fan passar per la Seguretat Social i, a través d’una carta, informen que la pensió de jubilació de la persona a la qual es dirigeixen ha augmentat entre 75 i 150 euros. Llavors, sol·liciten que s’enviï per correu electrònic dues fotografies del DNI o NIE, així com d’un extracte bancari per procedir al suposat cobrament. La carta ha esta difosa pels Mossos d’Esquadra, que han demanat alertar la gent gran d’aquesta estafa.

Així, si es rep una carta com aquesta no s’ha de d’enviar mai cap informació ni les dades que se sol·liciten i ha de posar-se en coneixement de les autoritats. Els Mossos van demanar que es difongui aquesta informació entre la gent gran propera, tot recordant que la Seguretat Social mai sol·licita dades personals d’aquesta manera ni demana que se li remeti informació a través d’un correu electrònic no oficial.