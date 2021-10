El secretari general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sánchez, va assegurar aquest diumenge que les paraules del president d’ERC, Oriol Junqueras, sobre l’absència del seu partit a la taula de diàleg «no ajuden la unitat de l’independentisme».

En una entrevista al diari Ara, el líder dels republicans descriu com «paradoxal» que JxCat no designi consellers per ser a la negociació amb el govern espanyol. «Paradoxal és que Oriol Junqueras oblidi que hem estat vetats», va replicar ahir JordiSánchez a través de Twitter, fent referència a la taula de diàleg d’aquest setembre entre l’executiu català i espanyol, a la qual Junts no hi va assistir.

«Potser alguns incomodem perquè ni amnistia ni autodeterminació seran el motiu de diàleg», va afegir el secretari general de Junts, reclamant a ERC ser «clars». «No enganyem i, sobretot, no ens enganyem», va concloure Sànchez.